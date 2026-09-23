Çanakkale'de 14-21 Eylül'deki huzur uygulamalarında 704 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 14-21 Eylül'deki huzur uygulamalarında 704 sürücüye para cezası kesildi

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Çanakkale\'de 14-21 Eylül\'deki huzur uygulamalarında 704 sürücüye para cezası kesildi
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Çanakkale'de 14-21 Eylül'deki huzur uygulamalarında 13 bin 848 kişi ve 2 bin 887 araç kontrol edildi, 704 sürücüye para cezası kesildi. Aranma kaydı bulunan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı; 1 kilo 110 gram narkotik madde, 96 bin 390 lira uyuşturucu ticaretinde ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince huzur uygulamaları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-21 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 13 bin 848 kişi ve 2 bin 887 araç kontrol edildi, 704 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Toplamda 1 kilo 110 gram narkotik madde, 8 adet hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 67 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 96 bin 390 lira, kumar oyununda kullanılan 54 bin 500 lira ve 1064 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında haklarında adli işlem yapılan 83 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 89 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiÇanakkaleNarkotikGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 14-21 Eylül'deki huzur uygulamalarında 704 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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