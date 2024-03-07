Çanakkale\'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, öğretmen ve öğrenciye yapılan şiddeti kınadı

Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, bir ortaokulda yaşanan veli-öğretmen-öğrenci şiddetini kınadı. Şube Başkanı Zeki Öz, yapılan bu şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise hukuki sürecin takibi konusunda görevlendirilen avukatın çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğretmenlere destek verdiklerini ifade etti.