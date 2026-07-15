Çanakkale'de 15 Temmuz anma töreni - Son Dakika
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Çanakkale'de 15 Temmuz anma töreni

Çanakkale\'de 15 Temmuz anma töreni
15.07.2026 14:40
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ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi. Programda şehitler için dualar edildi.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Paul Crawford, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı. Program, Vali Toraman tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 15 Temmuz anma töreni - Son Dakika

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