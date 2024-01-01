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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında 169 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında 169 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonlarda toplamda 169 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık açıklarında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 126 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, Ezine açıklarında ise 43 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonlarında 169 kişi yakalandı
01.01.2024 - 17:21,
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Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki operasyonlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Ayvacık açıklarında 4 ayrı operasyon düzenledi.

MORAD 12 mobil radarı ve yüzer unsurların desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Ezine açıklarındaki operasyonda ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) tarafından hareketli lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında 169 kişi yakalandı - Son Dakika
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