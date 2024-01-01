Çanakkale\'de düzensiz göçmen operasyonlarında 169 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki operasyonlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Ayvacık açıklarında 4 ayrı operasyon düzenledi.
MORAD 12 mobil radarı ve yüzer unsurların desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine açıklarındaki operasyonda ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) tarafından hareketli lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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