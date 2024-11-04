Çanakkale'de 179 Şüpheli Yakalandı

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Çanakkale'de ekim ayında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince ekim ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ekiplerce vatandaşların huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 10-20 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 9, 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 11, 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 159 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.