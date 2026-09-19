Çanakkale'de 40'a yakın gönüllü, sokak ve sahillerde çöp topluyor - Son Dakika
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Çanakkale'de 40'a yakın gönüllü, sokak ve sahillerde çöp topluyor

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Çanakkale\'de 40\'a yakın gönüllü, sokak ve sahillerde çöp topluyor
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Çanakkale'de yaklaşık 1,5 ay önce 3 kişiyle kurulan topluluk, 40'a yakın üyeyle sokak, sahil, Sarıçay çevresi ve ormanlık alanlarda atık topluyor. Kurucu Yusuf Kaya, kirliliğin farkındalık, bilinç, ceza ve denetimle azalacağını belirterek denetimlerin artırılmasını istiyor.

Çanakkale'de farklı meslek gruplarından gönüllülerin oluşturduğu "Tertemiz Bir Çanakkale Topluluğu", kentin sokak, sahil, Sarıçay çevresi ve ormanlık alanlarında temizlik çalışmaları yapıyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce 3 kişinin katılımıyla kurulan ve üye sayısı yaklaşık 40'a ulaşan topluluk, çevre temizliğine dikkati çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftada birkaç kez farklı noktalarda bir araya gelen gönüllüler, çevrede bulunan plastik ve cam şişelerin yanı sıra ambalajları ve çeşitli atıkları toplayarak temizlik yapıyor.

Özellikle sahil kesimleri, Sarıçay çevresi, sokaklar ve ormanlık alanlarda çalışma yürüten gönüllüler, topladıkları atıkları türlerine göre ayırarak uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere ulaştırıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve topluluğun kurucusu Yusuf Kaya, AA muhabirine, çevre temizliğine katkı sunmak ve kentte farkındalık oluşturmak amacıyla topluluğu kurduklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında farklı noktalarda çok sayıda atıkla karşılaştıklarını belirten Kaya, amaçlarının insanların sokaklara, denizlere ve ormanlara çöp atmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Kaya, kentteki çevre kirliliğinin farkındalık, bilinç, denetim ve yaptırımlarla azaltılabileceğini belirterek, "Çanakkale'de çöp atanlar azınlıkta olsa da her yer çöp içinde. Bunu, çöp konteynerlerinin yetersiz olması ve rüzgara karşı koruyucu aparatlarının olmaması gibi etkileyen birçok faktör var. Çevredeki çöplerin azalmasını farkındalık, bilinç, ceza ve denetimle sağlayabiliriz." dedi.

Temizliğin yalnızca belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sürdürülemeyeceğini dile getiren Kaya, vatandaşların da çevrenin korunmasına katkı sunması gerektiğini anlattı.

Kaya, yere çöp atanlara yönelik denetimlerin artırılmasını ve gerekli yaptırımların daha etkin uygulanmasını istediklerine işaret ederek, "Tertemiz bir Çanakkale olabilir." diye konuştu.

"Tertemiz bir Çanakkale hedefimiz"

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Çanakkale'ye dönen gönüllülerden Aysun Erenalın da çevre temizliğine katkı sağlamak amacıyla topluluğa katıldığını söyledi.

Özellikle Bit Pazarı'nın kurulduğu günlerde Sarıçay çevresinde atıklarla karşılaştıklarını anlatan Erenalın, bu bölgedeki temizlik çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini kaydetti.

Erenalın, çevre temizliğinin sağlanması için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Çanakkale evimiz. Tertemiz bir Çanakkale hedefimiz ve buna kavuşana kadar da burada pes etmeyeceğiz." dedi.

Çevre gönüllüsü Nimet Nihal Akkan da kentte gördüğü kirliliğe duyarsız kalamadığını ve temizlik çalışmalarına destek olmak amacıyla topluluğa katıldığını dile getirdi.

Özellikle plastik ve cam şişelerle karşılaştıklarını anlatan Akkan, "Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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