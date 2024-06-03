Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

Çanakkale\'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmenleri taşımak için kullanılan araçta 4 can yeleği, 6 şambrel ile 10 bin lira ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan bir inşaat işçisi ise adliyeye sevk edildi. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

03.06.2024 17:06
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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, düzensiz göçmenleri taşımak için kullanılan araç, 4 can yeleği, 6 şambrel ile 10 bin liraya el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan inşaat işçisi F.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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