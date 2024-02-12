Çanakkale'de Ahıra Yıldırım İsabet Etti: 2 Bin Saman Balyası Yandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ahıra Yıldırım İsabet Etti: 2 Bin Saman Balyası Yandı

Çanakkale\'de Ahıra Yıldırım İsabet Etti: 2 Bin Saman Balyası Yandı

Çanakkale'nin Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti. Olayda yaklaşık 2 bin saman balyası yandı. Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, müştemilata sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında çok sayıdaki büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.

12.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Çanakkale'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu saman balyaları yandı.

Merkeze bağlı Kirazlı köyünde bulunan ahıra yıldırım isabet etti.

Olayda yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.

Çanakkale Belediyesi itfaiyesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, müştemilata sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında çok sayıdaki büyükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Ahıra Yıldırım İsabet Etti: 2 Bin Saman Balyası Yandı - Son Dakika
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