Çanakkale'de batan teknedeki 1 kişi öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu.

Cennet Koyu bölgesinde denize açılan 8,5 metrelik "Deren-48" isimli özel teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik "KB-10", "KB-62" ve "DEGAK-5" ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, teknede bulunan A.S'nin (60) sahile ulaştığını, K.O'nun (55) ise kayıp olduğunu belirledi.

"DEGAK-5" ekiplerince yapılan arama kurtarma dalışında, kayıp kişinin cesedi, teknenin battığı yerde 2,5 metre derinlikte bulundu.

K.O'nun cesedi, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.