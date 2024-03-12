Çanakkale\'de boşanma aşamasındaki eşi av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "eşi ve kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Gencay Korur (42), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ayşe Korur'un yakınları, taraf avukatları ile Çanakkale Barosu ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Gizem Pekinci ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanının, bilirkişi raporunda 10 Ağustos 2022 tarihli telefon kayıtlarında yer alan "Aşkım" adlı kişinin kim olduğunu sorması üzerine Gencay Korur, "İnternetten tanıştığım bayan arkadaşım." yanıtını verdi.
Maktulün yakınlarının avukatı Ahmet Erzi ise Ayşe Korur'un öldürülmeden önce fiziksel, cinsel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını, bununla ilgili sanığa Bayramiç Asliye Hukuk Mahkemesince ceza verildiğini aktardı.
Avukat Erzi, sanığın Ayşe Korur'u öldürmek için İzmir'den gelmesi, ateş etmesi, saklanması, bir sosyal medya hesabındaki canlı yayında "Namusumu temizledim." demesinin tasarlamanın unsurlarını oluşturduğunu, bu nedenle "eşi ve kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Avukatlardan Mehmet Serhat Yeltekin de bilirkişi raporunda "Aşkım" adıyla bahsedilen kişiye yazdığı mesajların, tutuklu sanığın cinayeti planladığını gösterdiğini dile getirdi.
Cumhuriyet savcı, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.
Sanık Gencay Korur, mahkemenin adil yargılama yapmadığını öne sürerek, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gencay Korur'u "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Gencay Korur, 9 Ağustos 2022'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınvalidesinin Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur, kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamamış, Gencay Korur ise İzmir'in Dikili ilçesinde polis ekiplerince 11 Ağustos'ta yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
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