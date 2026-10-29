Çanakkale\'de denizde hareketsiz görülen erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

Çanakkale'de denizde hareketsiz görülen erkek cesedi otopsi için morga gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Kordon Boyu'nda fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi fark edenler polise haber verdi. Sahil güvenlikçe sudan çıkarılan erkek cesedi, savcı incelemesi sonrası kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu.
Kordon Boyu'nda bulunan Koltuk Barınağı mevkisindeki fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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