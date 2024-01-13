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Çanakkale'de Dolandırıcılar Yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, telefonla aradıkları yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. İ.S'ye kendilerini polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan zanlılar, yaşlı kadından değerli eşyalar ve para alarak dolandırmıştı. JASAT ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale\'de Dolandırıcılar Yakalandı
13.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:52
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, telefonla aradıkları yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Çardak beldesinde yaşayan İ.S'ye (80) telefonda kendilerini polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan zanlılar, yaşlı kadından 25 çeyrek altın, bir yarım altın ve 4 tam altın ile 3 zincir, 33 gram bilezik, 400 avro ve 20 bin lira aldı.

İ.S'nin başvurusu üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğunu tespit etti.

Kadını tekrar dolandırmak isteyen iki zanlı, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Çanakkale, JASAT, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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