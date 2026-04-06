Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eşini başından silahla vurarak öldüren koca tutuklandı.
Cami Cedit Mahallesi Debboylar mevkisindeki evlerinde dün aralarında çıkan tartışma sonrası ev hanımı eşi Selver S'yi (34) silahla başından vurarak öldüren Şefik S'nin Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten nitelikli öldürme suçu"ndan tutuklandı.
Selver S'nin cenazesi, Çan'ın Cicikler köyünde bugün öğle vakti toprağa verildi.
Olay
Zanlı Şefik S, eşi Selver S'yi (34) aralarında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından silahla başından vurarak öldürmüştü. Şefik S, olaydan sonra Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.
Zanlının, 2 çocuğunu dün sabah saatlerinde olaydan önce ilçeye bağlı Yassıbağ köyündeki annesinin evine götürdüğü öğrenilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Eşini Vuran Koca Tutuklandı - Son Dakika
