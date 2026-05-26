Çanakkale\'de FETÖ üyesi 2 firari yakalandı

26.05.2026 21:36
Çanakkale'deki denetimlerde FETÖ'den firari 2 hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan 18 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde FETÖ üyesi firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-25 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği denetimlerde 9 bin 555 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 926 aracın da evrakları incelendi. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalanırken, 556 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 şüpheli hakkında ise 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 60,75 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu ecza, ruhsatsız tabanca, 11 fişek, hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Farklı suçlardan 53 şüpheliye adli işlem yapılırken, 'Yasadışı Kenevir Ekimi' suçundan yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ 2 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

İl ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçu ile haklarında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 firari, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Çanakkale, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

