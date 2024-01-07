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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında olumsuz hava şartları sebebiyle tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Çanakkale-Eceabat hattındaki seferler ise belirli saatlerde düzenleneceği bildirildi.

Çanakkale\'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
07.01.2024 - 13:33,
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Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Çanakkale- Eceabat hattındaki seferlerin Eceabat'tan çift saatlerin çeyrek geçelerinde (14.15, 16.15) Çanakkale'den ise tek saatlerde (13.00, 15.00) yapılacağı belirtildi.

Boğaz hatlarında seferlerin Çanakkale- Kilitbahir hattında tarifeye uygun, Lapseki- Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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