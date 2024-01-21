Çanakkale\'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Fırtına nedeniyle bugün de aynı hatlardaki tüm feribot seferleri yapılamıyor.
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