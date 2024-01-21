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Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de yaşanan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. Bugün de aynı hatlardaki tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamamaktadır.

Çanakkale\'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
21.01.2024 - 13:53,
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Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Fırtına nedeniyle bugün de aynı hatlardaki tüm feribot seferleri yapılamıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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