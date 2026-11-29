Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri yarın iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de yarın beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ, iki hatta arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını, diğer hatların tarifeye göre çalışacağını açıkladı.
Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarında planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.
Kaynak: AA
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