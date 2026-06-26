Çanakkale'de Hasat Yasak!

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 27-28 Haziran'da, kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda kuvvetli rüzgarın oluşturacağı riskler nedeniyle, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 27-28 Haziran'da 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılmamasının kararlaştırıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirlenen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları beklenmektedir."