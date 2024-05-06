Çanakkale\'de horoz dövüşü yaptıranlara 282 bin 700 lira para cezası

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Çanakkale'de horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 44 kişiye 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Çaykenarı Sokak'taki barakada tribünlü horoz dövüş alanı oluşturulup, kumar amaçlı horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve kumar oynatmaktan adli işlem, 44 kişiye kumar oynamaktan (horoz dövüşü) 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

El konulan 27 dövüş horozu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca alanda bulunan ve hakkında silahlı yağma suçundan 17 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. (42) gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.