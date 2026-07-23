Çanakkale\'de huzur uygulaması: 11 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği huzur uygulamalarında 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 88 ekip ve 260 personelin katılımıyla huzur uygulaması düzenlendi.

Ekiplerin 152 umuma açık yer, 109 metruk alan, 2 terminal ile ana ve tali yollardaki kontrollerinde 4 bin 642 kişi ve 3 bin 70 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

Uygulamada eksiklikleri bulunan 14 araç trafikten men edildi.