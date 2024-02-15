Çanakkale'de ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi

Çanakkale\'de ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 26 Kasım İlkokulu'nda öğretmenler tarafından 3 ve 4. sınıf öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde deprem anında yapılması gerekenler ve tahliye uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı ve okul müdürü, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenerek güvenli hareket etme becerilerini kazandığını belirtti.

15.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğretmenleri Buket Doğan ve Gökhan Çalışkan tarafından okulun 3 ve 4. sınıf öğrencilerine verilen deprem farkındalık eğitiminde, deprem anında ne yapılması gerektiği ve tahliye uygulaması teorik ve uygulamaları olarak anlatıldı.

Öğretmenler, eğitim sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, yaptığı açıklamada, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenerek, güvenli şekilde hareket etme becerilerini kazandığını belirtti.

Kaynak: AA

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