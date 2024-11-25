Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü - Son Dakika
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Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Vali de katıldı.

25.11.2024 16:46
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Çanakkale'de, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" sloganıyla yürüyüş geçekleştirildi.

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen bu yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Taraman da katılarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü - Son Dakika

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