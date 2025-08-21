Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya seyir halinde olan 80 metre boyundaki "MY ZEYNEP" adlı kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara önlerinde makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-19 römorkörü refakatinde, Türkeli römorkörünce yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Kargo Gemisi Makine Arızası Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?