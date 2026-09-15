Çanakkale\'de kavgada seken kurşunla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Çanakkale'de iki kişi arasında çıkan kavga sırasında silahtan seken kurşunla bir kişi yaralandı

Namık Kemal Mahallesi Arap İbrahim Paşa Caddesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında E.B. tarafından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun sekerek, olay yerinde bulunan S.T'ye isabet etti.

Kasığından yaralanan S.T, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.