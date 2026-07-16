Çanakkale'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
16.07.2026 04:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Ayvacık'ta kontrolden çıkan cip dereye yuvarlandı, sürücü İbrahim Tunçaltan hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan cipin sürücü İbrahim Tunçaltan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Paşaköy yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tunçaltan yönetimindeki 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü anlaşıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 04:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.