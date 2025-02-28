Çanakkale'de Mahsur Köpek Kurtarıldı

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Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpeği Çanakkale Belediyesi ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Serçeler köyünde dağlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı Veteriner İşleri ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla kurtarılan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.