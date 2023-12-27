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Çanakkale'de masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı atan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı atan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı atan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yüzüne sıvı atılan kadının tedavisi ise devam ediyor.

Çanakkale\'de masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı atan şüpheli tutuklandı
27.12.2023 - 17:53,
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Çanakkale'de masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı atan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli R.A. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yüzüne kimyasal sıvı atılan B.A'nın (24) ise Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinden sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

Kimyasal sıvının gözüne tesir ettiği belirlenen B.A. ile R.A'nın önceden arkadaş olduğu ancak son dönemde aralarının bozulduğu, söz konusu sıvının ise kezzap olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında B.A'nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü, bu kişinin Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildiği belirtildi.

İsmetpaşa Mahallesi Aslanca Sokağı'ndaki masaj salonunda çalışan B.A'nın yüzüne kimyasal sıvı atılmıştı. B.A. hastaneye kaldırılmış, zanlı R.A. ise Ezine ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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