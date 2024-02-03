ÇANAKKALE'de Baran Aladağ'ın (38), çalıştığı mezarlıkta yaşayan sincaplarla arasındaki bağ, görenleri hayrete düşürüyor. Mezarlıktaki 8 sincaptan 2'sinin kendisiyle yakın olduğunu söyleyen Aladağ, "Bence sevginin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onlara sevgimi verdikçe, onlarda bana sığındı. Benden başkasına gitmiyorlar" dedi.
Çanakkale Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda 5 yıldır görevli olan Baran Aladağ bundan 4,5 ay önce burada bulunan 2 sincabı beslemeye başladı. Bir süre sonra Aladağ'a ile 2 sincap arasında bağ oluştu. Yabani olmasına rağmen Aladağ'a alışan sincaplar, başının üzerinde gezinip, dizinde oturarak verilen yiyecekleri yemeye başladı. Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlar Aladağ'ın sincaplarla kurduğu bağı görünce şaşırıyor.
'SEVGİNİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'
Uzun zamandır mezarlıktaki sincapları beslediğini söyleyen Baran Aladağ, "Önceleri sadece duvarların üzerlerine bıraktığımız ekmekleri yiyorlardı. Bir süre sonra bana alışmaya başladılar. Bir gün merdivende otururken sırtıma bir el değdi. Dönüp baktığımda sincap olduğunu gördüm. Ceviz kırıp verirken, dizimin üstüne çıkmaya başladı. Böylelikle onunla dostluk kurduk. Sürekli yanıma gelip, gidiyor. Belli bir saatleri var, o zamanlarda yanıma geliyorlar. Yemeklerini yedikten sonra tekrar yuvalarına yavrularının, eşlerinin yanına gidiyorlar. Mezarlıkta toplamda 8 sincap sayabildim. Bunlardan 2'si benim yanıma sürekli gelip, gidiyor. Mezarlığa gelen ziyaretçiler onları gördükleri zaman, acılarını biran olsun unutuyor. Bazı kişiler, 'Bunlar yabani hayvanlar nasıl alıştırdın' diye soruyorlar. Bence sevginin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onlara sevgimi verdikçe, onlarda bana sığındılar. Benden başka kimseye gitmiyorlar. Sadece onlardan ceviz alıp, kaçıyorlar. Bazen başımın üstünde duruyor, omzuma çıkıyor" dedi.
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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Mezarlık Görevlisi Sincaplarla Dost Oldu - Son Dakika
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