Çanakkale\'de Milletvekilleri Oylarını Kullandı

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Çanakkale'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, oyunu 1241 numaralı sandıkta kullanmak için Özlem Kayalı İlkokulu'na geldi.

Gider, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her seçimde olduğu gibi yine Çanakkale'ye yakışan bir seçim oluyor. Herkes neşeli bir şekilde sükunetle oyunu kullanıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimdir. İnsanlar, hükümete ve yerel yönetimlere karşı olan güven oylarını seçimlerde gösterirler. Ben bu seçimin sonucunun, ülkemiz ve Çanakkale için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise oyunu eşi Nilden ve kızı Melis Güneşhan ile 18 Mart İlkokulu'ndaki 1131 numaralı sandıkta kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin Çanakkale ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da Vali Fahrettin İlkokulu'ndaki 1093 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Memleketimize, Çanakkale'mize hayırlı olsun İyilikler getirsin inşallah." dedi.