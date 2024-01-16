Çanakkale\'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuter yasağı kaldırıldı

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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı daha önce bugün saat 18.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığının duyurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, söz konusu tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi.
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