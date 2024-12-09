Çanakkale'de Öğrenciler İçin Uygun Fiyatlı Abonman Uygulaması Başlıyor

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(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, bünyesinde yer alan siyah plakalı otobüslerde geçerli olacak abonman uygulamasını 6 Ocak 2025 tarihinde öğrenciler için kullanıma açacak.

Kent içi ulaşımda yeni uygulama ve düzenlemeleri hayata geçiren Çanakkale Belediyesi, toplu taşımayı en fazla kullanan kesimlerin başında gelen öğrenciler için abonman uygulamasını başlatıyor. Öğrencilere daha uygun fiyatlarla kent içi ulaşım imkanı sağlayacak yeni uygulamada, zaman ve maliyet açısından seçenek sunulması amacıyla yüzde 30 indirimli 3 farklı abonman tipi bulunacak.

Öğrenciler, 60 biniş için 630 TL, 30 biniş için 315 TL, 10 biniş için 105 TL ücret ödeyerek abonman yapabilecekler.

Abonman kullanım şartları

Öğrenciliği aktif bir şekilde devam eden yolcular abonman uygulamasından faydalanabilecek. Mevcuttaki öğrenci kartı, abonman öğrenci kartı olarak kullanılabilecek. Öğrenci abonman kartı sadece belediye otobüslerinde geçerli olacak. Abonman yükleme tarihi itibariyle abonman biniş hakkı 1 ay geçerli olacak. 1 ay içerisinde aynı karta en fazla 2 kez abonman biniş hakkı yüklenebilecek. Öğrenci kartının kayıp ve kırık olması durumunda abonman iadesi yapılamayacak. Abonman yüklemesi mevcut yükleme noktalarından yapılabilecek. Mevcutta kullanılan aktarma sistemi, abonman dışındaki binişler için geçerli olacak. Mevcutta kullanılan öğrenci tarifesinde yapılacak fiyat değişikliğinde abonman uygulamasında yüzde 30 indirim devam edecek. Abonman yükleme tarihi sonrasında öğrenci biniş tarifesine gelecek artış, mevcutta yüklenmiş olan abonman biniş sayısını etkilemeyecek.