Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okulların çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.
Sabit okul polislerinin yanı sıra trafik ve asayiş ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul servisleri, okul çevresindeki kafe, internet kafe ve tekel ürünü satan yerleri denetliyor.
Polis ekipleri denetimlerde özellikle tek dal sigara ve 18 yaş altına sigara satışı ile internet kafelerde yasaklı bahis sitelerine girilip girilmediği üzerinde duruyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Okul Çevresi Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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