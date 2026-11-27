Çanakkale'de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik güvenlik denetimleri yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 38 metruk bina ve 142 işletme kontrol edildi, 965 kişi sorgulandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 190 okul servisi ve bu araçların sürücüleri denetlendi, 840 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, okul servis araçlarının "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne uygunluğu kontrol edilip, sürücü, rehber personel ve öğrencilerin uyması gereken genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.