ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
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