1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?