Çanakkale\'de Orman Yangını Denetimi

ÇANAKKALE'de, jandarma ekipleri tarafından orman yangınlarına karşı önleyici denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlardaki denetimlerini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği tarafından konuya ilişkin sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerimizin korunması için denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Bir kıvılcım, binlerce hektar ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" denildi.