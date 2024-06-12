Çanakkale'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Kumköy köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölgedeki köy sakinlerinden de teyakkuzda olmaları istendi.

12.06.2024 16:25
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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