Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Saraycık köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saraycık köyü yakınlarında otların hakim olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahalenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Toraman, yangının geçen yıl yanan alanda, ot yangını şeklinde seyrettiğini, bütün kurumların, araç ve personeliyle sahada özveriyle çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Saraycık, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

19:34
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.