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Çanakkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarından dolayı gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 7 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 34 tabanca fişeği, 1 komando bıçağı, 1 alt kısmı açık 40 litre ev tipi tüp ve 2 boş mayon kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
08.01.2024 - 16:13,
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 34 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 1 komando bıçağı ile hafif makineli tüfeğin saklanması için kullanılan 1 alt kısmı açık 40 litre ev tipi tüp ve 2 adet boş mayon kutusu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakıldı, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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