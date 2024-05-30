Çanakkale'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale\'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. O.K'nin evinde 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

30.05.2024 14:26
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin Camikebir Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı.

O.K'nin evinde yapılan aramada 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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