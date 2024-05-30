Çanakkale\'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu O.K. ve D.U. adlı şüphelilerin Camikebir Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı.

O.K'nin evinde yapılan aramada 78 gram uyuşturucu, D.U'nun evinde ise ruhsatsız silah bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.