Çanakkale'de Su Tasarrufu Önlemleri

Çanakkale Belediye Encümeni, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda sürdürülebilirliğin sağlanması ve su tasarrufu için bazı kararlar aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin, yaşam kaynaklarından biri olan suyun korunması ve bilinçli kullanılması yönünde adımlar atılmasını zorunlu kıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu aparatlarının (perlatör) takılması çalışmalarına başlanması, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının kısıtlanması, acil sulama ihtiyacı olan alanlarda fıskiye ve damlama gibi alternatif sulama yöntemleriyle su kullanımının minimuma indirilmesi, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının sıcaklığın yüksek olmadığı sabah ve akşam saatlerinde mümkünse yağmurlama veya damlama sistemleri kullanılarak yapılması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, konut ve iş yerlerinin ön ve iç taraflarının hortumla yıkanmasının yasaklanması, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanarak su tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi, belediye encümeni tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır."

Açıklamada, şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde alınan kararlara uyumun Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetleneceği, kararlara uymayanlar hakkında "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.