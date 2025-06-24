Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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