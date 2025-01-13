Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle iki köy yolu ulaşım kapandı.
Çan ile Bilaller köyü arasında ulaşımın sağlandığı yol, sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine sular altında kaldı.
Çaydaki taşkın nedeniyle Bilaller ve Söğütalan köylerine ulaşım kapandı. Her iki köye gitmek isteyen sürücülerin, Göle köyü üzerinden ulaşım sağlamaları istendi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Taşkın: İki Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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