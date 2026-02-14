Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de polisin düzenlediği tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik, yağma ve kaçakçılık suçlarını işledikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.B, K.S, F.S, E.Y. ve S.Y. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çelik cop, para alışverişlerine ilişkin 2 ajanda, 251 bin 400 lira, 100 avro, 50 dolar, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 99 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 31 bin 940 dolu makaron, 635 paket 100'er gramlık bandrollü tütün, 3 bin boş sigara kutusu ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve K.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.S. adli kontrol şartıyla, E.Y. ve S.Y. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.