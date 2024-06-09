Çanakkale'de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Eker ve yolcu Hasan Emir Tabaklıoğlu hayatını kaybetti. Kazada, TIR sürücüsü gözaltına alındı ve jandarma inceleme başlattı.

09.06.2024 22:46
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ÇANAKKALE'nin Merkez ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Eker ve yolcu olarak bulunan Hasan Emir Tabaklıoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Tahir K. yönetimindeki 43 EV 093 plakalı TIR, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan Eker ve yolcu Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun olay yarinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Eker ve Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü Tahik K. gözaltına alındı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hasan Eker'in Kayadere Köyü Muhtarı Mustafa Eker'in oğlu olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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