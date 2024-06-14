Çanakkale'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin 670. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin 670. Yıl Dönümü Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Törenlerde protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti. Kutlamalar, Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisinin okunduğu programda, Türklerin Rumeli'ye geçişinin tarihteki önemi vurgulandı. Törenler, halk oyunları ve mehteran gösterisiyle sona erdi.

14.06.2024 17:53
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve davetlileri taşıyan deniz aracı, mehteran eşliğinde Gelibolu İskelesi'ne yanaştı.

Atatürk Kültür Merkezi önündeki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisinin okunduğu programda, Türklerin Rumeli'ye geçişlerinin tarihteki önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Tören, halk oyunları ve mehteran gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin 670. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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