Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında şüpheli E.A'nın aracında 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?