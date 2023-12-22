 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 18,21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
22.12.2023 - 13:23,
Abone Ol

Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl merkezinde bir iş hanındaki dairede yapılan aramada 18,21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 adet payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, haklarında "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapılarak salıverildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika


14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı

Son Dakika
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 14:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement