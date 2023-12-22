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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
22.12.2023 - 15:58,
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ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor. 20 Aralık'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,08 gram bonzai, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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