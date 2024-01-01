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Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen R.H.C. isimli şüpheli, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Çanakkale\'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
01.01.2024 - 19:33,
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda. bir süredir teknik takibi gerçekleştirilen ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen R.H.C. gözaltına alındı.

Üst aramasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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